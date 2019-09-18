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Відносна більшість українців підтримують виведення Нацгвардії з системи МВС – опитування

Відносна більшість українців підтримують виведення Нацгвардії з системи МВС – опитування

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 вересня. УНН. Відносна більшість українців підтримує виведення Національної гвардії з системи Міністерства внутрішніх справ і перепідпорядкування її безпосередньо Президенту України. Про це свідчать дані соцопитування, передає УНН з посиланням на Центр Разумкова.

Так, відносна більшість (46%) опитаних підтримує виведення Національної гвардії з системи Міністерства внутрішніх справ і перепідпорядкування її безпосередньо Президенту України (не підтримують цю ініціативу 26%).

Також результати опитування свідчать, що 58% українців підтримує законодавчу ініціативу про закріплення в Конституції повноважень Президента України утворювати Національне антикорупційне бюро України, призначати на посади та звільняти з посад директорів Національного антикорупційного бюро України і Держбюро розслідувань.

Окрім того, 55% опитаних респондентів підтримує закріплення у Конституції повноважень Президента утворювати незалежні регуляторні органи, що здійснюють державне регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю суб’єктів господарювання, призначати на посади та звільняти з посад їх членів.

Довідка УНН: Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 6 по 11 вересня 2019 року. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Нагадаємо, понад 40% українців вважають, що країна подолає труднощі за кілька років.

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