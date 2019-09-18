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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 79041 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 113779 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 105546 просмотра

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6 марта, 14:10 • 112282 просмотра

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Относительное большинство украинцев поддерживают вывод Нацгвардии из системы МВД - опрос

Относительное большинство украинцев поддерживают вывод Нацгвардии из системы МВД - опрос

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 сентября. УНН. Относительное большинство украинцев поддерживает вывод Национальной гвардии из системы Министерства внутренних дел и переподчинение его непосредственно Президенту Украины. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, передает УНН со ссылкой на Центр Разумкова.

Так, относительное большинство (46%) опрошенных поддерживает вывод Национальной гвардии из системы Министерства внутренних дел и переподчинение его непосредственно Президенту Украины (не поддерживают эту инициативу 26%).

Также результаты опроса свидетельствуют, что 58% украинцев поддерживает законодательную инициативу о закреплении в Конституции полномочий Президента Украины образовывать Национальное антикоррупционное бюро Украины, назначать на должности и освобождать от должностей директоров Национального антикоррупционного бюро Украины и Госбюро расследований.

Кроме того, 55% опрошенных респондентов поддерживает закрепление в Конституции полномочий Президента образовывать независимые регуляторные органы, осуществляющие государственное регулирование, мониторинг и контроль за деятельностью субъектов хозяйствования, назначать на должности и освобождать от должностей их членов.

Справка УНН: Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 6 по 11 сентября 2019 года. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, более 40% украинцев считают, что страна преодолеет трудности за несколько лет.

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