Законопроект про пенсії військовим: зміни торкнуться ліквідаторів катастрофи на ЧАЕС

“Розроблений міністерством законопроект пенсійного забезпечення військовослужбовців передбачає зміни пенсійних виплат і для військових строкової служби, які у 1986 році на рівні з офіцерами, ціною власного здоров’я і життя блокували і ліквідовували катастрофу на Чорнобильській АЕС”, — йдеться у повідомленні.

На останньому засіданні уряду прем’єр — міністр Володимир Гройсман дав протокольне доручення направити законопроект до Ради національної безпеки й оборони.

Як наголосив міністр соціальної політики Андрій Рева, правильно виписати критерії пенсійного забезпечення для всіх категорій чорнобильців — це не разова робота, а покрокова. Зараз потрібно жорстко запроваджувати статус, а особливості нарахування пенсій повинні бути прописані за єдиними правилами.

У повідомленні зазначається, що відсутність статусу ускладнює боротьбу із захворюваннями внаслідок чорнобильської аварії дітям 2-3 покоління евакуйованих постраждалих. Так, за даними ГО “Діти Чорнобиля”, чимало народжених у 1988-1989 роках мають онкозахворювання. Проте вони не можуть розраховувати на державну підтримку у лікуванні, як постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС, тому що термін дії відповідного посвідчення закінчився у їхніх батьків ще у віці 18 років.

Крім того, Рева акцентував увагу на забезпеченні житлом чорнобильців, зазначивши, що відповідна програма має діяти так само, як і щодо учасників бойових дій, котрі мають інвалідність, тобто — виділяються кошти за які потребуючі самі купують собі житло.

“Протягом року ми будемо працювати над збільшенням коштів для чорнобильських програм, бо їх для виконання усіх необхідних планів бракує. Зараз серед пріоритетів Мінсоцполітики — питання вирішення проблем чорнобильців: покращення пенсійного забезпечення, санаторно-курортне лікування і реабілітація, забезпечення житлом і автомобілями”, — підкреслив голова відомства.

Нагадаємо, 14 грудня в Україні відзначається День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.