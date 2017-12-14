Законопроект о пенсиях военным: изменения коснутся ликвидаторов катастрофы на ЧАЭС

"Разработанный министерством законопроект пенсионного обеспечения военнослужащих предусматривает изменения пенсионных выплат и для военных срочной службы, которые в 1986 году на уровне с офицерами, ценой собственного здоровья и жизни блокировали и ликвидировали катастрофу на Чернобыльской АЭС", - говорится в сообщении.

На последнем заседании правительства Премьер-министр Владимир Гройсман дал протокольное поручение направить законопроект в Совет национальной безопасности и обороны.

Как отметил министр социальной политики Андрей Рева, правильно выписать критерии пенсионного обеспечения для всех категорий чернобыльцев - это не разовая работа, а пошаговая. Сейчас нужно жестко вводить статус, а особенности начисления пенсий должны быть прописаны по единым правилам.

В сообщении отмечается, что отсутствие статуса затрудняет борьбу из заболеваниями вследствие чернобыльской аварии детям 2-3 поколения эвакуированных пострадавших. Так, по данным ОО "Дети Чернобыля", многие родившиеся в 1988-1989 годах имеют онкозаболевания. Однако они не могут рассчитывать на государственную поддержку в лечении, как пострадавшие вследствие аварии на ЧАЭС, так как срок действия соответствующего удостоверения закончился у их родителей еще в возрасте 18 лет.

Кроме того, Рева акцентировал внимание на обеспечении жильем чернобыльцев, отметив, что соответствующая программа должна действовать так же, как и в отношении участников боевых действий, которые имеют инвалидность, то есть - выделяются средства за которые нуждающиеся сами покупают себе жилье.

"В течение года мы будем работать над увеличением средств для чернобыльских программ, так как их для выполнения всех планов хватает. Сейчас среди приоритетов Минсоцполитики - вопрос решения проблем чернобыльцев: улучшение пенсионного обеспечения, санаторно-курортное лечение и реабилитация, обеспечение жильем и автомобилями", - подчеркнул глава ведомства.

Напомним, 14 декабря в Украине отмечается День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.