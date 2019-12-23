Законопроект про мови нацменшин підготують у першій чверті 2020 року
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. У першому кварталі 2020 року в Україні буде підготовлений законопроект про мови національних меншин. Про це заявив перший заступник міністра культури, молоді і спорту Анатолій Максимчук на засіданні комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ВР.
Так, Максимчук поінформував членів Комітету про основні зауваження, які містить висновок Європейської комісії за демократію через право (Венеціанської комісії) щодо Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”. За його словами, зокрема, Комісія висловила зауваження, що у Законі не до кінця зрозуміла і обґрунтована позиція щодо різних мов.
“Наприклад, чому мови корінних народів мають перевагу над іншими мовами, хоча вони є мовами національних меншин, а також чому надаються переваги мовам Європейського Союзу над мовами інших країн”, — зауважив перший заступник міністра.
Водночас, за його словами, у висновку міститься коментар, що держава повинна захищати мови, але має бути забезпечений баланс.
“Великі надії покладаються на те, що цей баланс буде забезпечений законопроектом про мови нацменшин, який розробляється”, — додав Максимчук.
Окрім того, за його словами, Комісія не коментує відповідність Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної” Конституції України, оскільки зараз у Конституційному суді України розглядається справа за поданням 51 народного депутата щодо цього Закону.
Перший заступник міністра запропонував дочекатися висновку Конституційного суду і потім повернутися до розгляду рекомендацій Венеціанської комісії.
Уповноважена із захисту державної мови Тетяна Монахова зазначила, що для балансу потрібні два закони: закон, який захищає мовні права україномовних громадян і про мовні права представників національних меншин.
“Лише маючи два закони можна буде досягнути балансу захисту і гармонійного розвитку всіх мов в Україні за умови державної мови — української”, — повідомила Монахова.
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Максимчук зазначив, що закон про мови нацменшин зараз розробляється і буде готовий у першому кварталі 2020 року. Водночас він потребуватиме публічного обговорення, на що потрібен буде час.
Нагадаємо, що Венеціанська комісія розкритикувала мовний закон України.
Як раніше повідомляв УНН, 23 травня Венеціанська комісія отримала запит на аналіз закону про функціонування української мови як державної.