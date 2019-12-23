Законопроект про мови нацменшин підготують у першій чверті 2020 року

КИЇВ. 23 грудня. УНН. У першому кварталі 2020 року в Україні буде підготовлений законопроект про мови національних меншин. Про це заявив перший заступник міністра культури, молоді і спорту Анатолій Максимчук на засіданні комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ВР.