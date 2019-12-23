Законопроект о языках нацменьшинств подготовят в первой четверти 2020 года

Так, Максимчук проинформировал членов Комитета об основных замечаниях, которые содержит вывод Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии) относительно Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". По его словам, в частности, Комиссия выразила замечания, что в Законе не до конца понятна и обоснована позиция по разных языках.

"Например, почему языки коренных народов имеют преимущество над другими языками, хотя они являются языками национальных меньшинств, а также почему предоставляются преимущество языкам Европейского Союза над языками других стран", - отметил первый заместитель министра.

Однако, по его словам, в заключении содержится комментарий, что государство должно защищать языки, но должен быть обеспечен баланс.

"Большие надежды возлагаются на то, что этот баланс будет обеспечен законопроектом о языках нацменьшинств, который разрабатывается", - добавил Максимчук.

Кроме того, по его словам, Комиссия не комментирует соответствие Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" Конституции Украины, поскольку сейчас в Конституционном суде Украины рассматривается дело по представлению 51 народного депутата относительно этого закона.

Первый заместитель министра предложил дождаться заключения Конституционного суда и затем вернуться к рассмотрению рекомендаций Венецианской комиссии.

Уполномоченная по защите государственного языка Татьяна Монахова отметила, что для баланса нужны два закона: закон, который защищает языковые права украиноязычных граждан и о языковых правах представителей национальных меньшинств.

"Только имея два закона можно будет достичь баланса защиты и гармоничного развития всех языков в Украине при условии государственного языка - украинского", - сообщила Монахова.

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Максимчук отметил, что закон о языках нацменьшинств сейчас разрабатывается и будет готов в первом квартале 2020 года. В то же время он потребует публичного обсуждения, на что потребуется время.

Напомним, что Венецианская комиссия раскритиковала языковой закон Украины.

Как ранее сообщал УНН, 23 мая Венецианская комиссия получила запрос на анализ закона о функционировании украинского языка как государственного.