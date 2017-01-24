Законом не передбачено, скільки пільговиків може їхати в маршрутці — КМДА
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Законом не внормована кількість пасажирів пільгових категорій, яку повинен перевозити державний чи приватний транспортний засіб безкоштовно. Про це повідомив під час прямої лінії директор Департаменту соціальної політики Київської міської державної адміністрації Юрій Крикунов, передає кореспондент УНН.
“Перевезення пільгових категорій — це совість і ментальність пільгових перевізників. Як правило, приватні перевізники кажуть, що якщо в нас вже є два пільгових пасажири, то більше ми не беремо. Насправді... законом не внормовано, скільки пасажирів (пільговиків —ред.) має знаходитися в тому чи іншому транспортному засобі”, — повідомив Ю.Крикунов.
Також він додав, що в КМДА знають про цю проблему і намагаються її вирішити.
“У цьому році ми сподіваємось, що вже буде запроваджений механізм електронного квитка, до якого буде прив’язана картка киянина. Ми сподіваємося, що в цьому випадку перевізники приватні й державні будуть самі зацікавлені в тому, щоб перевозити громадян пільгової категорії, адже за кожне пільгове перевезення ми будемо компенсувати кошти, залежно від того, скільки коштів Рада виділить на компенсацію транспортних послуг”, — додав Ю.Крикунов.
Нагадаємо, вартість проїзду у приватних маршрутках столиці коштуватиме на одну гривню більше, тарифи на проїзд у комунальному транспорті залишаються незмінними.