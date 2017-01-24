Законом не предусмотрено, сколько льготников может ехать в маршрутке - КГГА
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Законом не урегулировано количество пассажиров льготных категорий, которое должно перевозить государственное или частное транспортное средство бесплатно. Об этом сообщил во время прямой линии директор Департамента социальной политики Киевской городской государственной администрации Юрий Крикунов, передает корреспондент УНН.
"Перевозка льготных категорий - это совесть и ментальность льготных перевозчиков. Как правило, частные перевозчики говорят, что если у нас уже есть два льготных пассажира, то больше мы не берем. На самом деле ... законом не нормировано, сколько пассажиров (льготников ред.) должно находиться в том или ином транспортном средстве ", - сообщил Ю.Крикунов.
Также он добавил, что в КГГА знают об этой проблеме и пытаются ее решить.
"В этом году мы надеемся, что уже будет введен механизм электронного билета, к которому будет привязана карточка киевлянина. Мы надеемся, что в этом случае перевозчики частные и государственные будут сами заинтересованы в том, чтобы перевозить граждан льготной категории, ведь за каждую льготную перевозку мы будем компенсировать средства, в зависимости от того, сколько средств Рада выделит на компенсацию транспортных услуг ", - добавил Ю .Крикунов.
Напомним, стоимость проезда в частных маршрутках столицы будет стоить на одну гривню больше, тарифы на проезд в коммунальном транспорте остаются неизменными.