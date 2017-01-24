Законом не предусмотрено, сколько льготников может ехать в маршрутке - КГГА

"Перевозка льготных категорий - это совесть и ментальность льготных перевозчиков. Как правило, частные перевозчики говорят, что если у нас уже есть два льготных пассажира, то больше мы не берем. На самом деле ... законом не нормировано, сколько пассажиров (льготников ред.) должно находиться в том или ином транспортном средстве ", - сообщил Ю.Крикунов.

Также он добавил, что в КГГА знают об этой проблеме и пытаются ее решить.

"В этом году мы надеемся, что уже будет введен механизм электронного билета, к которому будет привязана карточка киевлянина. Мы надеемся, что в этом случае перевозчики частные и государственные будут сами заинтересованы в том, чтобы перевозить граждан льготной категории, ведь за каждую льготную перевозку мы будем компенсировать средства, в зависимости от того, сколько средств Рада выделит на компенсацию транспортных услуг ", - добавил Ю .Крикунов.

Напомним, стоимость проезда в частных маршрутках столицы будет стоить на одну гривню больше, тарифы на проезд в коммунальном транспорте остаются неизменными.