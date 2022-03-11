Законодавці США очікують ухвалити пакет допомоги Україні на 13,6 мільярдів доларів цього тижня.
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Очікується, що цього тижня американські законодавці ухвалять законопроект про значні витрати, який передбачатиме одноразове вливання 13,6 мільярдів доларів військової та гуманітарної допомоги Україні для боротьби з вторгненням Росії. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.
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Сума грошей, яку передбачає законопроект для України, зросла в міру того , як законодавці вели переговори протягом останніх кількох днів, і виросла з 10 мільярдів доларів, які Білий дім попросив минулого тижня.
Що міститься в законопроекті та як передбачається витрачати допомогу Україні:
Близько 6,5 мільярдів доларів на військову допомогу , щоб Міністерство оборони США могло розгорнути війська в регіоні та відправити оборонне обладнання в Україну.
Понад 4 мільярди доларів гуманітарної допомоги для підтримки біженців, які тікають з України, і людей, переміщених всередині країни, а також надання невідкладної продовольчої допомоги, медичної допомоги та невідкладної підтримки вразливим громадам у регіоні.
Майже 1,8 мільярда доларів на економічну допомогу для вирішення фінансових потреб в Україні та сусідніх країнах, як-от питання кібербезпеки та енергетики.
Законопроект також передбачає виділення 25 мільйонів доларів американському агентству глобальних медіа , незалежному федеральному агентству, на боротьбу з дезінформацією в новинах за кордоном.
Нагадаємо
МВФ перерахував Україні 1,4 мільярда доларів допомоги.