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Законодавці США очікують ухвалити пакет допомоги Україні на 13,6 мільярдів доларів цього тижня.

Законодавці США очікують ухвалити пакет допомоги Україні на 13,6 мільярдів доларів цього тижня.

Київ • УНН

 • 68032 перегляди

КИЇВ. 11 березня. УНН. Очікується, що цього тижня американські законодавці ухвалять законопроект про значні витрати, який передбачатиме одноразове вливання 13,6 мільярдів доларів військової та гуманітарної допомоги Україні для боротьби з вторгненням Росії. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.

Деталі

Сума грошей, яку передбачає законопроект для України, зросла в міру того , як законодавці вели переговори протягом останніх кількох днів, і виросла з 10 мільярдів доларів, які Білий дім попросив минулого тижня.

Що міститься в законопроекті та як передбачається витрачати допомогу Україні:

Близько 6,5 мільярдів доларів на військову допомогу , щоб Міністерство оборони США могло розгорнути війська в регіоні та відправити оборонне обладнання в Україну.

Понад 4 мільярди доларів гуманітарної допомоги для підтримки біженців, які тікають з України, і людей, переміщених всередині країни, а також надання невідкладної продовольчої допомоги, медичної допомоги та невідкладної підтримки вразливим громадам у регіоні.

Майже 1,8 мільярда доларів на економічну допомогу для вирішення фінансових потреб в Україні та сусідніх країнах, як-от питання кібербезпеки та енергетики.

Законопроект також передбачає виділення 25 мільйонів доларів американському агентству глобальних медіа , незалежному федеральному агентству, на боротьбу з дезінформацією в новинах за кордоном.

Нагадаємо

МВФ перерахував Україні 1,4 мільярда доларів допомоги.

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