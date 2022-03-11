Законодатели США ожидают принять пакет помощи Украине на 13,6 миллиардов долларов на этой неделе.
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Ожидается, что на этой неделе американские законодатели примут законопроект о значительных расходах, который будет предусматривать единовременное вливание 13,6 миллиардов долларов военной и гуманитарной помощи Украине для борьбы с вторжением России. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.
Детали
Сумма денег, которую предусматривает законопроект для Украины, выросла по мере того, как законодатели вели переговоры в течение последних нескольких дней, и выросла из 10 миллиардов долларов, которые Белый дом попросил на прошлой неделе.
Содержащаяся в законопроекте и как предполагается тратить помощь Украине:
Около 6,5 миллиардов долларов на военную помощь , чтобы Министерство обороны США могло развернуть войска в регионе и отправить оборонное оборудование в Украину.
Более 4 миллиардов долларов гуманитарной помощи для поддержки беженцев, которые бегут из Украины, и людей, перемещенных внутри страны, а также оказание неотложной продовольственной помощи, медицинской помощи и неотложной поддержки уязвимым общинам в регионе.
Почти 1,8 миллиарда долларов на экономическую помощь для решения финансовых потребностей в Украине и соседних странах, таких как вопросы кибербезопасности и энергетики.
Законопроект также предусматривает выделение 25 миллионов долларов американскому агентству глобальных медиа , независимому федеральному агентству, на борьбу с дезинформацией в новостях за рубежом.