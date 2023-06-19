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"Законні цілі, українські карателі, укрофашисти": у КНДІСЕ розповіли, як маніпулюють російські пропагандисти

Київ • УНН

 • 1364738 перегляди

КИЇВ. 19 червня. УНН.  Чим простіше і примітивніше пропаганда, тим легше її засвоюють люди. Саме так працює російське телебачення, яке роками нав’язувало росіянам образ ворога в українцях, демонізувало та принижувало нашу націю. Про це в ексклюзивному коментарі УНН розповіли експерти-лінгвісти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, які вже не один рік досліджують риторику російських пропагандистів.

"Законні цілі, українські карателі, укрофашисти": у КНДІСЕ розповіли, як маніпулюють російські пропагандисти

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Цитата

"Напередодні вторгнення, в ефірах російських телеканалів українське суспільство зображувалося нікчемним, слабкодухим і всіляко принижувалося. Крім того, почалося жорстке накручування невідворотності, вимушеності та навіть священності війни, хоча її пряму назву замінили на термін "спецоперація", щоб не асоціювати вище політичне керівництво росії з таким негативним явищем як війна. Пропаганда спрацювала і росіяни зустріли початок воєнної агресії проти України пасивно, хоча ми очікували бодай якогось збурення їхнього суспільства”, – розповідають експерти КНДІСЕ.

Для того, аби створити образ "ворога" і культивувати в російському суспільстві ненависть до українського народу, потрібно було напрацювати цілий арсенал методів і прийомів, які дозволили б в короткі строки підготувати росіян до війни і не дозволили б їм розмірковувати над правильністю такого рішення, зазначають у КНДІСЕ.

"Саме тому російська пропаганда почала активно демонізувати українців, приписуючи їм так звані "націоналістичні" погляди і називаючи їх "нацистами", "фашистами", "бандерівцями", "бандерлогами", "праворадикалами" тощо. Вона характеризувала українську владу як незаконну ("нацистський режим") і таку, що прийшла до керівництва державою після так званого "державного перевороту" (Революція гідності 2014 року), а ЗСУ як "укрофашистов", членів "карательных загонов" і "украинских карателей", які фізично знищують російськомовне населення Донбасу, розпинають і ґвалтують дітей, обстрілюють мирні поселення і намагаються нав’язати жителям тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей свою "националистическую" і "фашистскую" ідеологію”, - наголошують експерти.

Пропагандистська кампанія з демонізації українського суспільства розгорнулася в російському публічному просторі ще задовго до початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну. Ще у 2004 році після Помаранчевої революції на дослідження в КНДІСЕ почали надходити різноманітні книги та брошури в яких дискредитувалася сама ідея існування української держави, поширювалися думки щодо необхідності її ліквідації, містилася інформація щодо створення в Україні осередків антиукраїнського спрямування.

Після 2014 року антиукраїнська риторика стала повсякденною і ще більш агресивною, розгорнулася колосальна робота в соціальних мережах, медійному просторі та в середовищі так званих "патріотів", діяльність яких була направлена на створення образу так званого "украинского нациста" і дестабілізацію ситуації в Україні зсередини.

“Всередині українського суспільства створювалися групи нібито патріотичного спрямування, які насправді поширювали деструктивні впливи щодо "демонізації" українських державних діячів, які не мали нічого спільною з критикою влади. Такі так звані "патріоти" докладали максимум зусиль, щоб нівелювати інститут президентства та його авторитетність, створити в очах українського суспільства "образ ворога", поширювали заклики до насильницької зміни влади та звинувачення в проросійськості і непатріотичності тощо. Тобто через нібито патріотичні наративи впроваджувались надзвичайно деструктивні речі, які підривали стабільність в країні і знижували авторитет не лише влади, а й України в очах світової спільноти, зображуючи її як нестабільну, слабку і недієздатну”, – констатують експерти-лінгвісти Київського НДІСЕ.

Сьогодні російська пропаганда дещо змінилася, вона адаптується до реалій і намагається охопити якомога ширшу аудиторію навіть за межами росії, але прагнення її залишилися незмінними: розколоти як українське суспільство, так і світову спільноту, створити табори "своїх" і "чужих", посіяти хаос та зневіру у можливості протистояти росії і перекласти відповідальність за війну на інших. І саме для того, щоб виявляти такі деструктивні впливи, експерти-лінгвісти досліджують пропагандистський дискурс і встановлюють наявність в наданих на дослідження текстових, відео та аудіоматеріалах ознак антиукраїнської пропагандистської діяльності.

“На відміну від росіян, які тривалий час перебували в такому агресивному медіасередовищі, в українців працює критичне мислення. Попри постійні намагання російської пропаганди заполонити український медійний та інтернет-простір, зокрема соціальні мережі, і нав’язати українцям своє бачення світу, українське суспільство змогло встояти під агресивним натиском російської пропагандистської машини. У нас була можливість обирати, аналізувати, співставляти різну за змістом інформацію, обирати з інформаційного потоку конкретні інформаційні посили і співвідносити їх з дійсністю. Водночас росіяни настільки деградували в плані споживання інформації та логічного мислення, що на сьогодні вони сприймають і вірять навіть в те, що в нас викликає просто сміх і здивування”, - резюмують експерти.

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Експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз розповіли, як визначити російських пропагандистів і посіпак кремля.

За їх словами, основні маркери - це заклики до дії, які кваліфікуються 109,100 ст. ККУ. Йдеться про посягання на територіальну цілісність, повалення конституційного ладу. Це - чиста деструктивна антиукраїнська пропаганда, яка спрямована на підрив державної безпеки.

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