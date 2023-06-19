"Законные цели, украинские каратели, укрофашисты": в КНИИСЭ рассказали, как манипулируют российские пропагандисты

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"Накануне вторжения, в эфирах российских телеканалов украинское общество изображалось никчемным, слабонервным и всячески унижалось. Кроме того, началось жесткое накручивание неотвратимости, вынужденности и даже священности войны, хотя ее прямое название заменили на термин "спецоперация", чтобы не ассоциировать высшее политическое руководство россии с таким негативным явлением как война. Пропаганда сработала и россияне встретили начало военной агрессии против Украины пассивно, хотя мы ожидали хоть какого-то возмущения их общества”, – рассказывают эксперты КНИИСЭ

Для того чтобы создать образ "врага" и культивировать в российском обществе ненависть к украинскому народу, нужно было наработать целый арсенал методов и приемов, которые позволили бы в короткие сроки подготовить россиян к войне и не позволили бы им размышлять над правильностью такого решения, отмечают в КНИИСЭ.

"Именно поэтому российская пропаганда начала активно демонизировать украинцев, приписывая им так называемые "националистические" взгляды и называя их "нацистами", "фашистами", "бандеровцами", "бандерлогами", "праворадикалами" и тому подобное. Она характеризовала украинскую власть как незаконную ("нацистский режим") и пришедшую к руководству государством после так называемого "государственного переворота" (Революция достоинства 2014 года), а ВСУ как "укрофашистов", членов "карательных отрядов" и "украинских карателей", которые физически уничтожают русскоязычное население Донбасса, распинают и насилуют детей, обстреливают мирные поселения и пытаются навязать жителям временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей свою "националистическую" и "фашистскую" идеологию”, - подчеркивают эксперты.

Пропагандистская кампания по демонизации украинского общества развернулась в российском публичном пространстве еще задолго до начала полномасштабного вторжения россиян в Украину. Еще в 2004 году после Оранжевой революции на исследование в КНИИСЭ начали поступать различные книги и брошюры, в которых дискредитировалась сама идея существования украинского государства, распространялись мысли о необходимости его ликвидации, содержалась информация о создании в Украине ячеек антиукраинского направления.

После 2014 года антиукраинская риторика стала повседневной и еще более агрессивной, развернулась колоссальная работа в социальных сетях, медийном пространстве и в среде так называемых "патриотов", деятельность которых была направлена на создание образа так называемого "украинского нациста" и дестабилизацию ситуации в Украине изнутри.

“Внутри украинского общества создавались группы якобы патриотического направления, которые на самом деле распространяли деструктивные влияния по "демонизации" украинских государственных деятелей, которые не имели ничего общего с критикой власти. Такие так называемые "патриоты" прилагали максимум усилий, чтобы нивелировать институт президентства и его авторитетность, создать в глазах украинского общества "образ врага", распространяли призывы к насильственной смене власти и обвинения в пророссийскости и непатриотичности, и тому подобное. То есть через якобы патриотические нарративы внедрялись чрезвычайно деструктивные вещи, которые подрывали стабильность в стране и снижали авторитет не только власти, но и Украины в глазах мирового сообщества, изображая ее как нестабильную, слабую и недееспособную”, – констатируют эксперты-лингвисты Киевского НИИСЭ.

Сегодня российская пропаганда несколько изменилась, она адаптируется к реалиям и пытается охватить как можно более широкую аудиторию даже за пределами россии, но стремление ее остались неизменными: расколоть как украинское общество, так и мировое сообщество, создать лагеря "своих" и "чужих", посеять хаос и неверие в возможности противостоять россии и переложить ответственность за войну на других. И именно для того, чтобы выявлять такие деструктивные воздействия, эксперты-лингвисты исследуют пропагандистский дискурс и устанавливают наличие в предоставленных на исследование текстовых, видео и аудиоматериалах признаков антиукраинской пропагандистской деятельности.

“В отличие от россиян, которые долгое время находились в такой агрессивной медиасреде, у украинцев работает критическое мышление. Несмотря на постоянные попытки российской пропаганды заполонить украинское медийное и интернет-пространство, в частности социальные сети, и навязать украинцам свое видение мира, украинское общество смогло устоять под агрессивным натиском российской пропагандистской машины. У нас была возможность выбирать, анализировать, сопоставлять разную по содержанию информацию, выбирать из информационного потока конкретные информационные посылы и соотносить их с действительностью. В то же время россияне настолько деградировали в плане потребления информации и логического мышления, что на сегодня они воспринимают и верят даже в то, что у нас вызывает просто смех и недоумение”, - резюмируют эксперты.

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Ранее

Эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз рассказали, как определить российских пропагандистов и приспешников кремля.



По их словам, основные маркеры - это призывы к действию, которые квалифицируются 109,100 ст. УКУ. Речь идет о посягательстве на территориальную целостность, свержение конституционного строя. Это - чистая деструктивная антиукраинская пропаганда, которая направлена на подрыв государственной безопасности.