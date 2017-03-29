Закон щодо продовження строку е-декларування до 1 травня для нових декларантів набуває чинності завтра

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Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Закон про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей фінансового контролю окремих категорій посадових осіб, яким, зокрема, продовжується до 1 травня строк подання щорічної декларації для осіб, які подають таку декларацію вперше, опубліковано у офіційній парламентській газеті "Голос України" від 29 березня, передає УНН.

Як зазначається у прикінцевих положеннях, цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, тобто, 30 березня.

Законом також розширюється коло осіб, які мають подати е-декларації. Зокрема, до переліку включили керівників антикорупційних громадських об’єднань.

Нагадаємо, Верховна Рада зобов’язала подавати електронні декларації осіб, які отримують кошти в рамках реалізації програм стосовно запобігання корупції.

Також нагадаємо, П.Порошенко обговорив з громадськими активістами зміни до закону про е-декларування.

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