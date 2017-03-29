Закон о продлении срока е-декларирования до 1 мая для новых декларантов вступает в силу завтра

Как отмечается в заключительных положениях, этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования, то есть 30 марта.

Законом также расширяется круг лиц, которые должны подать электронной декларации. В частности, в перечень включили руководителей антикоррупционных общественных объединений.

Напомним, Верховная Рада обязала подавать электронные декларации лица, получающие средства в рамках реализации программ по предотвращению коррупции.

Также напомним, П.Порошенко обсудил с общественными активистами изменения в закон о є-декларировании.