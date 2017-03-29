Закон о продлении срока е-декларирования до 1 мая для новых декларантов вступает в силу завтра
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Закон о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно особенностей финансового контроля отдельных категорий должностных лиц, которым, в частности, продолжается до 1 мая срок подачи ежегодной декларации для лиц, подающих такую декларацию впервые, опубликован в официальной парламентской газете "Голос Украины" от 29 марта, передает УНН.
Как отмечается в заключительных положениях, этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, то есть 30 марта.
Законом также расширяется круг лиц, которые должны подать электронной декларации. В частности, в перечень включили руководителей антикоррупционных общественных объединений.
Напомним, Верховная Рада обязала подавать электронные декларации лица, получающие средства в рамках реализации программ по предотвращению коррупции.
Также напомним, П.Порошенко обсудил с общественными активистами изменения в закон о є-декларировании.