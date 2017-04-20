Закон про єдиний держреєстр військовозобов'язаних набув чинності
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Сьогодні набув чинності закон про єдиний державний реєстр військовозобов’язаних, передає УНН.
Закон “Про Єдиний державний реєстр військовозобов’язаних” був опублікований у виданні “Голос України” у середу 19 квітня. Набуває чинності він з 20 квітня 2017 року.
Законопроект передбачає, що єдиний державний реєстр військовозобов’язаних — автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система — призначена для збирання, зберігання, обробки та використання даних про військовозобов’язаних (призовників), створена для забезпечення військового обліку громадян України.
Передбачається, що фінансування діяльності щодо створення та функціонування реєстру здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, інших джерел, не заборонених законодавством.
При цьому передбачається, що згода на обробку персональних даних не є обов’язковою.
Нагадаємо, 16 березня Верховна Рада ухвалила закон про Єдиний держреєстр військовозобов’язаних.
Президент України Петро Порошенко підписав закон 14 квітня.