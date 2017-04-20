Закон о едином госреестре военнообязанных вступил в силу

Закон "О Едином государственном реестре военнообязанных" был опубликован в издании "Голос Украины" в среду 19 апреля. Вступает в силу он с 20 апреля 2017 года.

Законопроект предусматривает, что единый государственный реестр военнообязанных - автоматизированная информационно-телекоммуникационная система - предназначена для сбора, хранения, обработки и использования данных о военнообязанных (призывников), созданная для обеспечения воинского учета граждан Украины.

Предполагается, что финансирование деятельности по созданию и функционированию реестра осуществляется за счет средств Государственного бюджета Украины, других источников, не запрещенных законодательством.

При этом предполагается, что согласие на обработку персональных данных не является обязательным.

Напомним, 16 марта Верховная Рада приняла закон о Едином госреестре военнообязанных.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон 14 апреля.