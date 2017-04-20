Закон о едином госреестре военнообязанных вступил в силу

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 39275 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102021 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 155824 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116204 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116324 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112446 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104198 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107048 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103549 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153407 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Закон о едином госреестре военнообязанных вступил в силу

Закон о едином госреестре военнообязанных вступил в силу

Киев  •  УНН

 • 21820 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Сегодня вступил в силу закон о едином государственном реестре военнообязанных, передает УНН.

Закон "О Едином государственном реестре военнообязанных" был опубликован в издании "Голос Украины" в среду 19 апреля. Вступает в силу он с 20 апреля 2017 года.

Законопроект предусматривает, что единый государственный реестр военнообязанных - автоматизированная информационно-телекоммуникационная система - предназначена для сбора, хранения, обработки и использования данных о военнообязанных (призывников), созданная для обеспечения воинского учета граждан Украины.

Предполагается, что финансирование деятельности по созданию и функционированию реестра осуществляется за счет средств Государственного бюджета Украины, других источников, не запрещенных законодательством.

При этом предполагается, что согласие на обработку персональных данных не является обязательным.

Напомним, 16 марта Верховная Рада приняла закон о Едином госреестре военнообязанных.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон 14 апреля.

Украинские Национальные Новости

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