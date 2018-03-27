Закон про валюту: Шимків назвав умови повноцінної валютної лібералізації
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Для того, щоб в Україні відбулася 100%-ва валютна лібералізація необхідно забезпечити виконання стандарту BEPS та запровадження нульової декларації. Про це у ході зустрічі з ЄБА повідомив секретар Національної ради реформ, заступник глави Адміністрації Президента Дмитро Шимків, передає кореспондент УНН.
"Прийняття закону про валюту тягне за собою низку змін. Серед них BEPS. Це важливо – це наша співпраця з міжнародними інституціями та іншими країнами щодо відслідковування економічних питань. А також питання нульової декларації. Ці два нововведення мають запрацювати, щоб повноцінно могла функціонувати валютна лібералізація", - звернув увагу Шимків.
Нагадаємо, 19 березня, Президент України Петро Порошенко вніс у Верховну Раду Проект Закону № 8152 “Про валюту”.
В НБУ заявили, що законопроект “Про валюту” забезпечить просте, прозоре та несуперечливе валютне регулювання, а також свободу проведення валютних операцій за принципом “дозволено все, що не заборонено законом”.