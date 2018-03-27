Закон о валюте: Шимкив назвал условия полноценной валютной либерализации

"Принятие закона о валюте влечет за собой ряд изменений. Среди них BEPS. Это важно - это наше сотрудничество с международными институтами и другими странами по отслеживанию экономических вопросов. А также вопрос нулевой декларации. Эти два нововведения должны заработать, чтобы полноценно могла функционировать валютная либерализация", - обратил внимание Шимкив.

Напомним, 19 марта, Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду проект закона № 8152 "О валюте".

В НБУ заявили, что законопроект "О валюте" обеспечит простое, прозрачное и непротиворечивое валютное регулировании и свободу проведения валютных операций по принципу "разрешено все, что не запрещено законом".