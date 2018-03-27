Закон о валюте: Шимкив назвал условия полноценной валютной либерализации

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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 40910 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 62775 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 100172 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 107842 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 115889 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121436 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132653 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 146750 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
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Закон о валюте: Шимкив назвал условия полноценной валютной либерализации

Закон о валюте: Шимкив назвал условия полноценной валютной либерализации

Киев  •  УНН

 • 9621 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Для того, чтобы в Украине состоялась 100% -ная валютная либерализация необходимо обеспечить выполнение стандарта BEPS и введение нулевой декларации. Об этом в ходе встречи с ЕБА сообщил секретарь Национального совета реформ, заместитель главы Администрации Президента Дмитрий Шимкив, передает корреспондент УНН.

"Принятие закона о валюте влечет за собой ряд изменений. Среди них BEPS. Это важно - это наше сотрудничество с международными институтами и другими странами по отслеживанию экономических вопросов. А также вопрос нулевой декларации. Эти два нововведения должны заработать, чтобы полноценно могла функционировать валютная либерализация", - обратил внимание Шимкив.

Напомним, 19 марта, Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду проект закона № 8152 "О валюте".

В НБУ заявили, что законопроект "О валюте" обеспечит простое, прозрачное и непротиворечивое валютное регулировании и свободу проведения валютных операций по принципу "разрешено все, что не запрещено законом".

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