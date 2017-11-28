Закон про судову реформу опублікували в "Голосі України"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Закон України "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодачих актів", який дає старт судовій реформі, опублікували в парламентському виданні "Голос України", передає УНН.
Цей закон набуває чинності з дня початку роботи Верховного Суду, визначеного рішенням його пленуму відповідно до закону "Про судоустрій і статус суддів".
Нагадаємо, Верховна Рада 3 жовтня ухвалила судову реформу.
Президент Петро Порошенко 22 листопада підписав закон.
Законопроект, за повідомленням АП, був розроблений Радою з питань судової реформи з урахуванням пропозицій українських та міжнародних експертів і покликаний привести українські правила судового процесу у відповідність із кращою європейською та міжнародною практикою.