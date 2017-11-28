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Закон про судову реформу опублікували в "Голосі України"

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Закон України "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодачих актів", який дає старт судовій реформі, опублікували в парламентському виданні "Голос України", передає УНН.

Цей закон набуває чинності з дня початку роботи Верховного Суду, визначеного рішенням його пленуму відповідно до закону "Про судоустрій і статус суддів".

Нагадаємо, Верховна Рада 3 жовтня ухвалила судову реформу.

Президент Петро Порошенко 22 листопада підписав закон.

Законопроект, за повідомленням АП, був розроблений Радою з питань судової реформи з урахуванням пропозицій українських та міжнародних експертів і покликаний привести українські правила судового процесу у відповідність із кращою європейською та міжнародною практикою.

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