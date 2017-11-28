Закон про судову реформу опублікували в "Голосі України"

Цей закон набуває чинності з дня початку роботи Верховного Суду, визначеного рішенням його пленуму відповідно до закону "Про судоустрій і статус суддів".

Нагадаємо, Верховна Рада 3 жовтня ухвалила судову реформу.

Президент Петро Порошенко 22 листопада підписав закон.

Законопроект, за повідомленням АП, був розроблений Радою з питань судової реформи з урахуванням пропозицій українських та міжнародних експертів і покликаний привести українські правила судового процесу у відповідність із кращою європейською та міжнародною практикою.