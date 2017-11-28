Закон о судебной реформе опубликовали в "Голосе Украины"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Закон Украины "О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и других законодачих актов", который дает старт судебной реформе, опубликовали в парламентском издании "Голос Украины", передает УНН.
Этот закон вступает в силу со дня начала работы Верховного Суда, определенного решением его пленума соответствии с законом "О судоустройстве и статусе судей".
Напомним, Верховная Рада 3 октября приняла судебную реформу.
Президент Петр Порошенко 22 ноября подписал закон.
Законопроект, по сообщению АП, был разработан Советом по вопросам судебной реформы с учетом предложений украинских и международных экспертов и призван привести украинские правила судебного процесса в соответствие с лучшей европейской и международной практикой.