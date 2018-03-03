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Закон про створення Кредитного реєстру НБУ опублікували у парламентській газеті

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 березня. УНН. Завтра, 4 березня, набере чинності закон щодо створення Кредитного реєстру Національного банку України та вдосконалення процесів управління кредитними ризиками банків. Закон “Про внесення змін до деяких законів України щодо створення та ведення Кредитного реєстру Національного банку України та вдосконалення процесів управління кредитними ризиками банків, офіційно опублікували у газеті Верховної Ради України “Голос України” 3 березня 2018 року, передає УНН.

Зазначимо, закон передбачає створення та ведення НБУ Кредитного реєстру — інформаційної системи, що забезпечує збирання, накопичення, зберігання, зміну, використання, поширення (надання) інформації про кредитні операції банків та про стан виконання зобов’язань за такими операціями, аналіз та кваліфікацію кредитів.

Це має сприяти зменшенню рівня кредитного ризику, забезпеченню безпеки банківських операцій, підвищенню надійності й стабільності банківської системи, захисту інтересів вкладників та інших кредиторів банку.

Додамо, цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через два місяці з дня набрання чинності цим Законом, окрім деяких положень.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко підписав закон щодо створення Кредитного реєстру НБУ.

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