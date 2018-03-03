Закон о создании кредитного реестра НБУ опубликовали в парламентской газете
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Завтра, 4 марта, вступит в силу закон о создании кредитного реестра Национального банка Украины и совершенствовании процессов управления кредитными рисками банков. Закон “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно создания и ведения кредитного реестра Национального банка Украины и совершенствования процессов управления кредитными рисками банков, официально опубликовали в газете Верховной Рады Украины “Голос Украины” 3 марта 2018 года, передает УНН.
Отметим, закон предусматривает создание и ведение НБУ кредитного реестра — информационной системы, обеспечивающей сбор, накопление, хранение, изменение, использование, распространение (предоставление) информации о кредитных операциях банков и о состоянии выполнения обязательств по таким операциям, анализ и квалификацию кредитов.
Это должно способствовать уменьшению уровня кредитного риска, обеспечению безопасности банковских операций, повышению надежности и стабильности банковской системы, защиты интересов вкладчиков и других кредиторов банка.
Добавим, этот Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через два месяца со дня вступления в силу настоящего Закона, кроме некоторых положений.
Напомним, президент Петр Порошенко подписал закон о создании кредитного реестра НБУ.