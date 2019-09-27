Закон про "спліт" поширить гарантії ФГВФО на страхові компанії та кредитні спілки
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Закон про "спліт" створює умови для поширення гарантій Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на вклади фізичних осіб, залучені небанківськими фінустановами. Про це повідомили в пресслужбі Фонду, передає УНН.
"Законопроект про "спліт" створює умови для поширення гарантій Фонду гарантування вкладів на кошти фізичних осіб, залучені небанківськими фінансовими установами, зокрема, кредитними спілками та компаніями, які здійснюють страхування життя", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що гарантування вкладів в кредитних спілках є вимогою євродирективи щодо системи гарантування вкладів, яку Україна має імплементувати.
"Будь-яка система гарантування є третім рівнем захисту вкладів. Першим рівнем захисту є пруденційний нагляд, тобто нагляд за фінансовим станом установи і контроль ризиків, які можуть призвести до її банкрутства. Другий рівень – механізми та фінансові ресурси, використання яких допоможе уникнути банкрутства. Якщо перші два рівня захисту відсутні або працюють дуже слабо, то запровадження третього рівня є завчасним та безвідповідальним кроком", - сказав заступник директора-розпорядника ФГВФО Андрій Оленчик.
Повідомляється, що НБУ отримає функцію контролю за діяльністю кредитних спілок і компаній, що здійснюють страхування життя, оскільки регулятор на належному рівні може забезпечити функціонування перших двох рівнів захисту. Це має відбутись до 1 липня 2020 року. Потім Фонд поширить гарантії на вклади фізосіб.
Нагадаємо, 12 вересня народні депутати ухвалили закон про "спліт".