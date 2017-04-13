Закон про ринок електроенергії не призведе до підвищення тарифів - І.Луценко

"Буде стала ціна за постачання, вона не буде високою, буде відрегульованою, правдивою, чесною, чітко визначеною з витратами, так, як зараз на ринку житлово-комунальних послуг ми бачимо чіткий перелік що входить в затрати житлово-комунальних послуг. Те саме буде зроблено на ринку комунальних послуг", - сказала І.Луценко.

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Вона зазначила, що "до 2019 року буде тривати перехідний період, а це дасть можливість вивести з ринку єдине монопольне підприємство, яке має оцей загальний заміс і яке скуповує усю електричну енергію і дасть можливість за 2 роки відрегулювати ці процеси для того, щоб не відбулося обвалу, щоб населення не відчули на собі недостачу чи ще щось".

"А через 2 роки ми побачимо повне конкурентне середовище. Я думаю, що населення не відчує якихось змін. Єдине що ми будемо мати, ми будемо мати конкурентне середовище", - додала І.Луценко.

Вона розповіла, що представники опозиції "нагнітають цю ситуацію, враховуючи штучно створену нещодавно ситуцїацію по абонплаті на постачання газу, підтримують панічні настрої населення" говорячи про збільшення тарифів на електроенергію.

За словами І.Луценко, за приєднання нових споживачів електроенергії "кожна цифра, кожна витрата буде затверджена, вона буде перевірена по одній простій причині, бо ті хто постачають електроенергію, тобто власники мереж повинні будуть контролюватися державою для того, щоб вони не монополізували цю ситуацію. Все, що буде стосуватися виробників електричної енергії на ринку виробників дасть можливість дуже суттєво знизити ціну".