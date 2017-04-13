Закон о рынке электроэнергии не приведет к повышению тарифов - И.Луценко

"Будет устойчивой цена за поставки, она не будет высокой, будет отрегулированной, правдивой, честной, четко определенной с затратами, так как сейчас на рынке жилищно-коммунальных услуг мы видим четкий перечень входящей в затраты жилищно-коммунальных услуг. То же будет сделано на рынке коммунальных услуг", - сказала И.Луценко.

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Она отметила, что "до 2019 года будет длиться переходный период, а это даст возможность вывести с рынка единственное монопольное предприятие, которое имеет этот общий замес и который скупает всю электрическую энергию и даст возможность за 2 года отрегулировать эти процессы для того, чтобы не произошло обвала, чтобы население не почувствовали на себе нехватку или еще что-то".

"А через 2 года мы увидим полную конкурентную среду. Я думаю, что население не почувствует каких-либо изменений. Единственное что мы будем иметь, мы будем иметь конкурентную среду", - добавила И.Луценко.

Она рассказала, что представители оппозиции "нагнетают эту ситуацию, учитывая искусственно созданную недавно ситуацию по абонентской плате на поставку газа, поддерживают панические настроения населения" говоря об увеличении тарифов на электроэнергию.

По словам И.Луценко, за присоединение новых потребителей электроэнергии "каждая цифра, каждый расход будет утвержден, она будет проверена по одной простой причине, потому что те кто поставляют электроэнергию, то есть владельцы сетей должны будут контролироваться государством для того, чтобы они не монополизировали эту ситуацию. Все, что будет касаться производителей электрической энергии на рынке производителей даст возможность очень существенно снизить цену".