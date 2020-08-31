Закон про референдум: Зеленський обіцяє розгляд проекту найближчим часом
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Проект закону про народовладдя готовий до другого читання і найближчим часом буде розглянутий українським парламентом. Про це на з’їзді партії "Слуга народу" сказав Президент Володимир Зеленський, передає кореспондент УНН.
"Ми обіцяли народовладдя через референдум, і це ще один важливий пункт програми, який належить зробити. Перший закон необхідний, для цього готовий до другого читання і найближчим часом буде розглянутий українським парламентом", - заявив Зеленський.
З його слів, вперше в історії країни будуть запитувати саме думку звичайного громадянина на загальнонаціональному рівні.
"Саме ти будеш формувати порядок денний з ключових питань, вирішувати – що добре, а що погано, що потрібно країні, а що ні", - додав Глава держави.
Нагадаємо, Венеційська комісія ухвалила "терміновий висновок" про український закон про референдум.