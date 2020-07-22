Венеційська комісія ухвалила "терміновий висновок" про український закон про референдум

ukru
Ексклюзив
08:24 • 41822 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
07:00 • 92617 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
06:55 • 102344 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 164759 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 136878 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 146230 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 147649 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 129212 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 183212 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 126267 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.7 м/с
57 %
760 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

20 березня, 00:24 • 103941 перегляди
Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

20 березня, 01:00 • 142701 перегляди
Війська рф на курщині здійснили віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

Війська рф на курщині здійснили віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

20 березня, 03:17 • 123439 перегляди
"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

20 березня, 04:02 • 109671 перегляди
Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

05:38 • 109884 перегляди
Публікації
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

08:24 • 41787 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

07:00 • 92566 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

06:55 • 102331 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

06:15 • 85829 перегляди
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 131134 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 104363 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 104986 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 122731 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 139281 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 137333 перегляди
Актуальне
Венеційська комісія ухвалила "терміновий висновок" про український закон про референдум

Венеційська комісія ухвалила "терміновий висновок" про український закон про референдум

Київ • УНН

 • 23863 перегляди

КИЇВ. 22 липня. УНН. Венеційська комісія опублікувала терміновий загальний висновок щодо законопроекту №3612 про народовладдя через всеукраїнський референдум. Про це УНН передає з посиланням на відповідний документ від 21 липня, опублікований на сайті Ради Європи.

"Законопроект "Про народовладдя через всеукраїнський референдум" в цілому забезпечує хороший баланс між прямою демократією (загальнонаціональним референдумом) і представницькою демократією, втіленою у Верховній Раді... Однак деякі положення законопроекту про скасування законодавчої заборони на референдум за народною ініціативою могли б бути більш точними з питання про втручання Ради в цей процес”, - йдеться в документі.

У цьому ключі, Венеційська комісія дала кілька рекомендацій.

Зокрема, Комісія і БДІПЛ рекомендують, щоб у в законі “було чітко прописано, що з питань загальнонаціонального значення не повинно бути ніяких додаткових критеріїв за умови, що буде зібрано встановлену кількість підписів”.

“В іншому випадку, якщо збір значної кількості підписів не вважається доказом національного значення, повинні бути інші чіткі об’єктивні критерії для того, щоб пропоноване питання вважалося таким, що має загальнонаціональне значення; в цьому випадку в законопроекті має бути зазначено, який орган уповноважений передусім визначати, чи відповідає це питання цим критеріям чи ні”, - сказано в рекомендаціях.

Окрім того, Комісія рекомендує, щоб в разі, якщо законодавець “має намір передбачити проведення референдуму з принципового питання або за загальновідомою пропозицією, це повинно бути чітко регламентовано, а наслідки схвалення народної ініціативи повинні бути визначені в законі”.

Також Венеційська комісія і БДІПЛ рекомендують переглянути процедуру референдуму в межах “народної ініціативи” з метою “надання парламенту ролі до і після голосування”.

Комісія рекомендує розглянути питання про включення в законопроект додаткового обмеження на одночасну організацію всеукраїнського референдуму і місцевих виборів.

Окрім того, на думку експертів, законопроект повинен бути змінений таким чином, щоб на кожному референдумі було збалансоване представництво прихильників і противників, які беруть участь в засіданнях ЦВК.

Щоб виборці могли зробити усвідомлений вибір, Комісія рекомендує публікувати в офіційній газеті текст, який буде винесено на референдум, і можливі законодавчі наслідки.

Рекомендується також, щоб закон “прямо забороняв органам державної влади (національним, регіональним і місцевим) намагатися впливати на результати голосування шляхом проведення надмірної односторонньої передвиборної агітації і вимагав від органів влади зберігати об’єктивність в своїх заявах”.

У законопроекті рекомендується передбачити переконливі і ефективні санкції за порушення, пов’язані із засобами масової інформації.

Окрім того, рекомендується встановити підстави і процедури анулювання результатів на рівні ділянки, округу або країни, а також їх наслідки на основі об’єктивних критеріїв та обмежуючись випадками, коли на результати виборів могли вплинути.

Як повідомляв УНН, 18 червня Верховна Рада ухвалила за основу законопроект №3612 про народовладдя через всеукраїнський референдум, поданий і визначений Президентом Володимиром Зеленським як невідкладний. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32