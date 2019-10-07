Закон про призначення членів Нацради відправили на підпис Зеленському
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Законопроект 2036, який передбачає зміни в процесі обрання членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, передали на підпис Президенту України Володимиру Зеленському. Про це свідчить інформація на сайті ВР, передає УНН.
На сайті зазначено, що закон був схвалений головою Верховної Ради Дмитром Разумковим.
Останній етап проходження документа - переданий на підпис Президенту.
Нагадаємо, Рада ухвалила закон про обрання членів Нацради.
Як повідомляв УНН, проект Закону про внесення змін до Закону України “Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення” щодо вдосконалення процедури звільнення та призначення членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення спрямований на забезпечення безперервної роботи Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення та удосконалення процедури звільнення та призначення членів Національної ради Верховною Радою України.
На думку авторів законопроекту, його ухвалення збільшить ефективність державного регулювання у сфері телебачення і радіомовлення, забезпечить безперервну роботу Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення після спливу повноважень її попередніх членів, призначених за квотою парламенту.