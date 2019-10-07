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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Закон о назначении членов Нацсовета отправили на подпись Зеленскому

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 октября. УНН. Законопроект 2036, предусматривающий изменения в процессе избрания членов Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, передали на подпись Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом свидетельствует информация на сайте ВР, передает УНН.

Закон о назначении членов Нацсовета отправили на подпись Зеленскому

На сайте указано, что закон был одобрен председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым.

Последний этап прохождения документа - передан на подпись Президенту.

Напомним, Рада приняла закон об избрании членов Нацсовета.

Как сообщал УНН, проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания" по совершенствованию процедуры увольнения и назначения членов Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания направлен на обеспечение непрерывной работы Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания и совершенствование процедуры увольнения и назначения членов Национального совета Верховной Радой Украины.

По мнению авторов законопроекта, его принятие увеличит эффективность государственного регулирования в сфере телевидения и радиовещания, обеспечит непрерывную работу Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания по истечении полномочий ее предыдущих членов, назначенных по квоте парламента.

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