Закон о назначении членов Нацсовета отправили на подпись Зеленскому
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. Законопроект 2036, предусматривающий изменения в процессе избрания членов Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, передали на подпись Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом свидетельствует информация на сайте ВР, передает УНН.
На сайте указано, что закон был одобрен председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым.
Последний этап прохождения документа - передан на подпись Президенту.
Напомним, Рада приняла закон об избрании членов Нацсовета.
Как сообщал УНН, проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания" по совершенствованию процедуры увольнения и назначения членов Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания направлен на обеспечение непрерывной работы Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания и совершенствование процедуры увольнения и назначения членов Национального совета Верховной Радой Украины.
По мнению авторов законопроекта, его принятие увеличит эффективность государственного регулирования в сфере телевидения и радиовещания, обеспечит непрерывную работу Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания по истечении полномочий ее предыдущих членов, назначенных по квоте парламента.