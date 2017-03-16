Закон про квоти на телебаченні може бути ухвалений в цілому через місяць - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Законопроект про квоти української мови на телебаченні може бути ухвалений в цілому через місяць. Про це у кулуарах журналістам заявила народний депутат України - голова Комітету ВР з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар, передає кореспондент УНН.
"Я думаю, що вже за місяць ми спробуємо вийти на друге читання цього законопроекту, це означає, що через перехідний період, через буквально 4 місяці, українці зможуть побачити значно більше українського контенту і україномовного контенту в телеефірі",- сказала В.Сюмар.
Вона зазначила, що документ передбачатиме штрафи за невиконання норм закону, які застосовуватиме Національна рада з питань телебачення і радіомовлення.
Нагадаємо, ВР прийняла за основу закон про україномовні квоти на телебаченні.