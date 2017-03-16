Закон о квотах на телевидении может быть принят в целом через месяц - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Законопроект о квотах украинского языка на телевидении может быть принят в целом через месяц. Об этом в кулуарах журналистам заявила народный депутат Украины - глава Комитета ВР по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар, передает корреспондент УНН.
"Я думаю, что уже через месяц мы попробуем выйти на второе чтение этого законопроекта, это означает, что через переходный период, через буквально 4 месяца, украинцы смогут увидеть гораздо больше украинского контента и украиноязычного контента в телеэфире", - сказала В.Сюмар.
Она отметила, что документ будет предусматривать штрафы за невыполнение норм закона, которые будет применять Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания.
Напомним, ВР приняла за основу закон об украиноязычных квотах на телевидении.