Закон о квотах на телевидении может быть принят в целом через месяц - нардеп

"Я думаю, что уже через месяц мы попробуем выйти на второе чтение этого законопроекта, это означает, что через переходный период, через буквально 4 месяца, украинцы смогут увидеть гораздо больше украинского контента и украиноязычного контента в телеэфире", - сказала В.Сюмар.

Она отметила, что документ будет предусматривать штрафы за невыполнение норм закона, которые будет применять Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания.

Напомним, ВР приняла за основу закон об украиноязычных квотах на телевидении.