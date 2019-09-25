Закон про державну підтримку кінематографії набув чинності
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Закон України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо державної підтримки кінематографії набув чинності, передає УНН.
Документ спрямований на забезпечення реалізації механізмів, закладених у законі "Про державну підтримку кінематографії в Україні", та врегулювання питання фінансової підтримки державою втілення проектів у сфері кінематографії.
Встановлюється, зокрема, що окремі платежі від суб'єктів кінематографії, пов’язані з одержанням ними державної підтримки, зараховуватимуться до спеціального фонду держбюджету і спрямовуватимуться на державну підтримку кінематографії.
Реалізація норм закону, як очікується, сприятиме розвиткові кіноіндустрії в Україні, а також залученню інвестицій у цю сферу.
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