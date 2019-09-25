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В Україні відсьогодні декриміналізоване фіктивне підприємництво

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Київ • УНН

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КИЇВ. 25 вересня. УНН. Закон про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес від сьогодні набув чинності, передає УНН.

Документ спрямований на усунення практики застосування статті 205 КК України, що передбачає кримінальну відповідальність за фіктивне підприємництво, як інструменту зловживань та у спосіб, що не відповідає меті кримінальної відповідальності, та на гуманізацію кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків. Документом вносяться зміни до ККУ, згідно з якими виключається з нього стаття 205.

Нагадаємо, 18 вересня нардепи ухвалили зміни до КК і КПК щодо зменшення тиску на бізнес. Президент підписав зміни до КК і КПК 23 вересня.

Українські Національні Новини

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