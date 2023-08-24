Стефанішина: "Заклики обміняти частину територій України на членство в НАТО - це ознака слабкості"

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"Такі заклики - це ознака слабкості. Ми, українці маємо залишатися пам'яттю європейських націй про те, що таке цінності, і що цінності сьогодні треба виборювати. У нас вже були перемовини і у Мінському форматі, у Нормандському форматі. І дуже було багато закликів про припинення вогню. Сьогодні ми розуміємо, до чого приведи такі заклики і переговори", - заявила Стефанішина.

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Вона зауважила, що сьогодні Україна чітко усвідомлює, що "політичні помилки недалекоглядних лідерів", у тому числі відмова від членства України в НАТО у 2008 році, лише "відкривали двері для збільшення російських агресивних апетитів".

"Тому ми розуміємо, що більшість світових лідерів усвідомлюють і чітко підтверджують позицію про те, що мир в Європі неможливий без територіальної цілісності України, але більше того без справедливості, яка полягає у відповідальності росії за вчинені злочини", - сказала віцепрем'єр.

За її словами, українську сторону засмучує ця слабка позиція, оскільки вона показує "небажання робити свій історичний вклад в перемогу України і стабільність в Європі". Водночас Стефанішина зауважила, що таку позицію має меншість держав, "яка шукає легких шляхів".

Нагадаємо

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 17 серпня заявив, що жодної торгівлі українськими територіями бути не може.

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