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Стефанішина: "Заклики обміняти частину територій України на членство в НАТО - це ознака слабкості"

Стефанішина: "Заклики обміняти частину територій України на членство в НАТО - це ознака слабкості"

Київ • УНН

 • 610989 перегляди

КИЇВ. 24 серпня. УНН. Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що заклики обміняти частину українських територій на членство в НАТО, чи для того, щоб швидше настав мир, є ознакою слабкості. Про це вона сказала  в ефірі національного телемарафону, інформує УНН.

Цитата

"Такі заклики - це ознака слабкості. Ми, українці маємо залишатися пам'яттю європейських націй про те, що таке цінності, і що цінності сьогодні треба виборювати. У нас вже були перемовини і у Мінському форматі, у Нормандському форматі. І дуже було багато закликів про припинення вогню. Сьогодні ми розуміємо, до чого приведи такі заклики і переговори", - заявила Стефанішина.

Деталі

Вона зауважила, що сьогодні Україна чітко усвідомлює, що "політичні помилки недалекоглядних лідерів", у тому числі відмова від членства України в НАТО у 2008 році, лише "відкривали двері для збільшення російських агресивних апетитів".

"Тому ми розуміємо, що більшість світових лідерів усвідомлюють і чітко підтверджують позицію про те, що мир в Європі неможливий без територіальної цілісності України, але більше того без справедливості, яка полягає у відповідальності росії за вчинені злочини", - сказала віцепрем'єр.

За її словами, українську сторону засмучує ця слабка позиція, оскільки вона показує "небажання робити свій історичний вклад в перемогу України і стабільність в Європі". Водночас Стефанішина зауважила, що таку позицію має меншість держав, "яка шукає легких шляхів".

Нагадаємо

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 17 серпня заявив, що жодної торгівлі українськими територіями бути не може.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Віцепрем'єрка Стефанішина: поступки щодо членства України в НАТО стануть винагородою росії

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