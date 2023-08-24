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Стефанишина: "Призывы обменять часть территорий Украины на членство в НАТО – это признак слабости"

Стефанишина: "Призывы обменять часть территорий Украины на членство в НАТО – это признак слабости"

Киев • УНН

 • 610987 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Вицепремьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что призывы обменять часть украинских территорий на членство в НАТО или для того, чтобы скорее наступил мир, является признаком слабости. Об этом она сказала в эфире национального телемарафона, передает УНН.

Цитата

"Такие призывы - это признак слабости. Мы, украинцы должны оставаться памятью европейских наций о том, что такое ценности, и что ценности сегодня нужно бороться. У нас уже были переговоры и в Минском формате, в Нормандском формате. И очень было много призывов о прекращении огня. Сегодня мы понимаем, к чему приведи такие призывы и переговоры", - заявила Стефанишина.

Детали

Она отметила, что сегодня Украина четко отдает себе отчет, что "политические ошибки недальновидных лидеров", в том числе отказ от членства Украины в НАТО в 2008 году, лишь "открывали двери для увеличения российских агрессивных аппетитов".

"Поэтому мы понимаем, что большинство мировых лидеров отдают себе отчет и четко подтверждают позицию о том, что мир в Европе невозможен без территориальной целостности Украины, но более того без справедливости, которая заключается в ответственности россии за совершенные преступления", - сказала вице-премьер.

По ее словам, украинскую сторону огорчает эта слабая позиция, поскольку она показывает "нежелание вносить свой исторический вклад в победу Украины и стабильность в Европе". В то же время Стефанишина отметила, что такую позицию имеет меньшинство государств, "ищущих легких путей".

Напомним

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 17 августа заявил, что никакой торговли украинскими территориями быть не может.

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