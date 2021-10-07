Закінчився термін давності у справі про вбивство Анни Політковської. Кремлю довелося це прокоментувати

Деталі

Згідно зі статтею 78 Кримінального кодексу, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення особливо тяжкого злочину минули 15 років.

“Новая газета” зазначає, що слідство досі не назвало ім’я замовника вбивства Політковської. Таким чином, він пішов від відповідальності.

“Редакція „Новой газеты“ має намір домагатися поновлення слідства у справі про вбивство Політковської і розкриття імені замовника”, — заявило видання.

“Новая газета” також представила фільм про вбивство Політковської, в якому, як заявлено, розповідається повна історія розслідування, яке видання вело після загибелі журналістки.

Коментар Кремля

Сьогодні прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що всі хотіли б, щоб винуватці вбивства журналістки Анни Політковської були встановлені і покарані.

Так Пєсков відповів на питання журналістів, як у Кремлі можуть оцінити результати розслідування вбивства Політковської. Йому нагадали про те, що у четвер закінчився термін давності у справі, при цьому замовники вбивства так і не були встановлені.

“Ми не коментуємо і не хочемо коментувати роботу слідства. Всім добре відомо, що багато злочинів, особливо замовні, дуже складні до розкриття, і найчастіше на розкриття цих злочинів йдуть багато і багато років. Звичайно ж, нам всім хотілося б, щоб винуватці цього злочину, замовники, виконавці були встановлені і понесли покарання”, — сказав прес-секретар президента РФ.

Вбивство Політковської

Політковську вбили рівно 15 років тому, 7 жовтня 2006 року, в під’їзді будинку на Лісовій вулиці у Москві. Вбивця зробив чотири постріли впритул і контрольний — у голову.

З четверга замовники офіційно уникнули відповідальності. Редакція “Новой газеты” має намір домагатися поновлення слідства у справі про вбивство Політковської і розкриття імені замовника.

18 липня 2021 року померла мати Політковської Раїса Мазепа. Їй було 92 роки. Вона не дожила до суду над замовниками вбивства дочки.

У 2014 році Мосміськсуд виніс рішення по фігурантам кримінальної справи — Рустаму Махмудову і Лом-Алі Гайтукаєву. Їх засудили до довічного позбавлення волі, визнавши першого виконавцем, а другого — організатором вбивства.

Ще троє чоловіків, які були посередниками в організації злочину — Сергій Хаджікурбанов, Ібрагім і Джабраїл Махмудови — засуджені до 20, 12 і 14 років колонії відповідно. Гайтукаєв помер у колонії в липні 2017 року.

В особливому порядку було розглянуто справу підполковника ГУВС Москви Дмитра Павлюченкова — одного з керівників “наружки” столичної міліції, чиї підлеглі в робочий час стежили за Політковською.

В рамках угоди зі слідством Павлюченков зобов’язався назвати замовників вбивства, однак не назвав і отримав мінімальний термін.

Європейський суд з прав людини визнав, що розслідування вбивства Анни Політковської не було ефективним: слідство не вжив достатніх заходів для всебічного та ефективного розслідування злочину.