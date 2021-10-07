Истек срок давности по делу об убийстве Анны Политковской. Кремлю пришлось это прокомментировать

Детали

Согласно статье 78 Уголовного кодекса, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения особо тяжкого преступления истекли 15 лет.

“Новая газета” отмечает, что следствие до сих пор не назвало имя заказчика убийства Политковской. Таким образом, он ушел от ответственности.

“Редакция „Новой газеты“ намерена добиваться возобновления следствия по делу об убийстве Политковской и раскрытия имени заказчика”, — заявило издание.

“Новая газета” также представила фильм об убийстве Политковской, в котором, как заявлено, рассказывается полная история расследования, которое издание вело после гибели журналистки.

Комментарий Кремля

Сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что все хотели бы, чтобы виновники убийства журналистки Анны Политковской были установлены и наказаны.

Так Песков ответил на вопрос журналистов, как в Кремле могут оценить результаты расследования убийства Политковской. Ему напомнили о том, что в четверг истек срок давности по делу, при этом заказчики убийства так и не были установлены.

“Мы не комментируем и не хотим комментировать работу следствия. Всем хорошо известно, что многие преступления, особенно заказные, очень сложны к раскрытию, и зачастую на раскрытие этих преступлений уходят многие и многие годы. Конечно же, нам всем хотелось бы, чтобы виновники этого преступления, заказчики, исполнители были установлены и понесли наказание”, — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Убийство Политковской

Политковскую убили ровно 15 лет назад, 7 октября 2006 года, в подъезде дома на Лесной улице в Москве. Убийца сделал четыре выстрела в упор и контрольный — в голову.

С четверга заказчики официально ушли от ответственности. Редакция “Новой газеты” намерена добиваться возобновления следствия по делу об убийстве Политковской и раскрытия имени заказчика.

18 июля 2021 года умерла мать Политковской Раиса Мазепа. Ей было 92 года. Она не дожила до суда над заказчиками убийства дочери.

В 2014 году Мосгорсуд вынес решение по фигурантам уголовного дела — Рустаму Махмудову и Лом-Али Гайтукаеву. Их приговорили к пожизненному лишению свободы, признав первого исполнителем, а второго — организатором убийства.

Еще трое мужчин, которые были посредниками в организации преступления — Сергей Хаджикурбанов, Ибрагим и Джабраил Махмудовы — приговорены к 20, 12 и 14 годам колонии соответственно. Гайтукаев умер в колонии в июле 2017 года.

В особом порядке было рассмотрено дело подполковника ГУВД Москвы Дмитрия Павлюченкова — одного из руководителей “наружки” столичной милиции, чьи подчиненные в рабочее время следили за Политковской.

В рамках сделки со следствием Павлюченков обязался назвать заказчиков убийства, однако не назвал и получил минимальный срок.

Европейский суд по правам человека признал, что расследование убийства Анны Политковской не было эффективным: следствие не предприняло достаточных мер для всестороннего и эффективного расследования преступления.