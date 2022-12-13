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Захворюваність на COVID в Україні за тиждень знизилася ще на понад 10%

Захворюваність на COVID в Україні за тиждень знизилася ще на понад 10%

Київ • УНН

 • 1080706 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. В Україні за тиждень з 2 по 8 грудня кількість підтверджених випадків COVID-19 знизилася ще на 10,9%, проти показника тижнем раніше - до 4,2 тисячі. Про це свідчасть дані Центру громадського здоров'я та МОЗ, пише УНН.

Деталі

За даними МОЗ, за період з 02.12 по 08.12 в Україні:

  • зафіксовано 4286 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 463, медпрацівників – 107),
  • госпіталізовано – 2711 осіб,
  • летальних випадків – 56,
  • одужало – 5 930 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 5 350 380 осіб,
  • одужало – 5 222 854 особи,
  • летальних випадків – 110 694.

При цьому за період з 5 по 11 грудня 57 387 особи (на 12,4% менше за попередній тиждень) вакциновані проти COVID–19. Із цих щеплень 10,8 % становлять перші дози, 9,6% – другі дози, 60,3% – перші бустерні дози, 19,3% другі бустерні дози.

Від початку вакцинальної кампанії щеплена 34 806 307 особа, з них отримали дві дози – 15 393 919 осіб, отримали першу бустерну дозу – 2 936 710 осіб, другу бустерну дозу – 176 679 осіб, додаткову дозу – 35 307 осіб.

"Важливо, що понад 815 тис. осіб не отримали другу дозу, та понад 12,4 млн осіб ще не отримали першу бустерну дозу", - зауважили у МОЗ.

Нагадаємо

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