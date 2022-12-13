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Заболеваемость COVID в Украине за неделю снизилась еще более чем на 10%

Заболеваемость COVID в Украине за неделю снизилась еще более чем на 10%

Киев • УНН

 • 1080705 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. В Украине за неделю со 2 по 8 декабря количество подтвержденных случаев COVID-19 снизилось еще на 10,9%, против показателя неделей ранее – до 4,2 тысячи. Об этом свидетельствуют данные Центра общественного здоровья и Минздрава, пишет УНН.

Детали

По данным Минздрава, за период с 02.12 по 08.12 в Украине:

  • зафиксировано 4286 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 463, медработников – 107),
  • госпитализирован – 2711 человек,
  • летальных исходов – 56,
  • выздоровело – 5930 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 5 350 380 человек,
  • выздоровело – 5 222 854 человека,
  • летальных исходов – 110 694.

При этом за период с 5 по 11 декабря 57 387 человек (на 12,4% меньше предыдущей недели) вакцинированы против COVID–19. Из этих прививок 10,8% составляют первые дозы, 9,6% – вторые дозы, 60,3% – первые бустерные дозы, 19,3% вторые бустерные дозы.

С начала вакцинальной кампании привита 34 806 307 человек, из них получили две дозы – 15 393 919 человек, получили первую бустерную дозу – 2 936 710 человек, вторую бустерную дозу – 176 679 человек, до – 35 307 человек.

"Важно, что более 815 тыс. человек не получили вторую дозу и более 12,4 млн человек еще не получили первую бустерную дозу", - отметили в Минздраве.

Напомним

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