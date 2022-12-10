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Дослідження Маунт-Сінай пов'язує молекулярні зміни із затяжним COVID

Дослідження Маунт-Сінай пов'язує молекулярні зміни із затяжним COVID

Київ • УНН

 • 1177365 перегляди

КИЇВ. 10 грудня. УНН. Дослідники медичного центру Маунт-Сінай опублікували одне з перших досліджень, у якому зміни в експресії генів у крові під час COVID-19 пов'язують із гострими наслідками інфекції SARS-CoV-2, також відомими як "затяжний COVID", у пацієнтів більш ніж через рік після того, як їх госпіталізували з тяжкою формою COVID-19, пише УНН з посиланням на EurekAlert!

Деталі

Висновки, опубліковані в журналі Nature Medicine 8 грудня, наголошують на необхідності приділяти більше уваги стадії зараження, щоб краще зрозуміти, як початкові процеси врешті призводять до затяжного COVID, що може допомогти покращити як стратегії профілактики, так і варіанти лікування тих, хто вижив після COVID-19, які відчувають стійкі симптоми після зараження.

Дослідницька група виявила, серед іншого, дві молекулярно різних підмножини тривалих симптомів COVID з протилежними моделями експресії генів під час гострої форми COVID-19 у плазматичних клітинах, клітинах імунної системи, які продукують антитіла. У пацієнтів, у яких розвинулися проблеми з легенями, генів вироблення антитіл було менше. Однак у пацієнтів з іншими симптомами, такими як втрата нюху або смаку та порушення сну, ті ж гени вироблення антитіл були більш поширені. Ці протилежні патерни, що спостерігаються в тих самих клітинах, а також додаткові унікальні патерни, що спостерігаються в інших типах клітин, вказують на існування безлічі незалежних процесів, що призводять до різних тривалих симптомів COVID; ці процеси присутні вже за гострої форми інфекції.

"Наші результати показують, що молекулярні процеси, що ведуть до затяжного COVID, уже виявляються під час зараження COVID-19, - сказав співавтор дослідження Ноам Д. Бекманн, доктор філософії, доцент медицини в Інституті персоналізованої медицини Чарльза Бронфмана в Школі медицини Ікана в Маунт-Синай. - Понад те, ми бачимо початок безлічі молекулярно різних шляхів, що ведуть до затяжного COVID, що дає унікальну точку зору на різницю між довгостроковими симптомами".

Використовуючи біобанк COVID-19 у Маунт-Сінай, дослідники вивчили дані про експресію генів у зразках крові понад 500 пацієнтів, госпіталізованих із COVID-19 у період з квітня по червень 2020 року.

Команда заявила, що затяжний COVID все ще залишається погано вивченим, і у майбутніх дослідженнях слід враховувати початкову стадію інфекції, щоб більш всебічно охарактеризувати молекулярні процеси затяжного COVID та визначити біомаркери, які можуть допомогти прогнозувати, лікувати та запобігати тривалим симптомам.

"Наші результати показують, що можна використовувати дані про стадію зараження, щоб передбачити, що може статися з пацієнтом через кілька місяців, - сказав співавтор дослідження Александр В. Чарні, доктор медичних наук, доцент кафедри генетики та геномних наук, співдиректор Інституту персоналізованої медицини Чарльза Бронфмана. - Ми не повинні ігнорувати фазу зараження в дослідженнях затяжного COVID - це явно критичний проміжок часу, коли реакція організму на SARS-CoV-2 може підготувати ґрунт для того, що має статися".

Доповнення

Голова ВООЗ закликав до негайних дій щодо боротьби з "руйнівним" затяжним COVID.

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