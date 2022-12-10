Исследование Маунт-Синай связывает молекулярные изменения с затяжным COVID

Детали

Выводы, опубликованные в журнале Nature Medicine 8 декабря, подчеркивают необходимость уделять больше внимания стадии заражения, чтобы лучше понять, как изначальные процессы в конечном итоге приводят к затяжному COVID, что может помочь улучшить как стратегии профилактики, так и варианты лечения выживших после COVID-19, испытывающих стойкие симптомы после заражения.

Исследовательская группа выявила, среди прочего, два молекулярно различных подмножества длительных симптомов COVID с противоположными моделями экспрессии генов во время острого COVID-19 в плазматических клетках, клетках иммунной системы, продуцирующих антитела. У пациентов, у которых развились проблемы с легкими, генов выработки антител было меньше. Однако у пациентов с другими симптомами, такими как потеря обоняния или вкуса и нарушения сна, те же самые гены выработки антител были более распространены. Эти противоположные паттерны, наблюдаемые в одних и тех же клетках, а также дополнительные уникальные паттерны, наблюдаемые в других типах клеток, указывают на существование множества независимых процессов, приводящих к различным продолжительным симптомам COVID; эти процессы присутствуют уже при острой инфекции.

"Наши результаты показывают, что молекулярные процессы, ведущие к затяжному COVID, уже обнаруживаются во время заражения COVID-19, - сказал соавтор исследования Ноам Д. Бекманн, доктор философии, доцент медицины в Институте персонализированной медицины Чарльза Бронфмана в Школе медицины Икана в Маунт-Синай. - Более того, мы видим начало множества молекулярно различных путей, ведущих к затяжному COVID, что дает уникальную точку зрения на различия между долгосрочными симптомами".

Используя биобанк COVID-19 в Маунт-Синай, исследователи изучили данные об экспрессии генов в образцах крови более 500 пациентов, госпитализированных с COVID-19 в период с апреля по июнь 2020 года.

Команда заявила, что затяжной COVID все еще остается плохо изучен, и в будущих исследованиях следует учитывать начальную стадию инфекции, чтобы более всесторонне охарактеризовать молекулярные процессы затяжного COVID и определить биомаркеры, которые могут помочь прогнозировать, лечить и предотвращать длительные симптомы.

"Наши результаты показывают, что можно использовать данные о стадии заражения, чтобы предсказать, что может случиться с пациентом через несколько месяцев, - сказал соавтор исследования Александр В. Чарни, доктор медицинских наук, доцент кафедры генетики и геномных наук, содиректор Института персонализированной медицины Чарльза Бронфмана. - Мы не должны игнорировать фазу заражения в исследованиях затяжного COVID - это явно критический промежуток времени, когда реакция организма на SARS-CoV-2 может подготовить почву для того, что должно произойти".

Дополнение

Глава ВОЗ призвал к немедленным действиям по борьбе с "разрушительным" затяжным COVID.