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Захворюваність на COVID в Україні продовжує падати: за тиждень на 18%

Захворюваність на COVID в Україні продовжує падати: за тиждень на 18%

Київ • УНН

 • 1107735 перегляди

КИЇВ. 29 квітня. УНН. В Україні за тиждень з 21 по 27 квітня кількість підтверджених випадків COVID-19 впала на 18%, проти показника тижнем раніше - до 8,9 тисячі. Продовжують знижуватися і показники госпіталізацій, однак, меншими темпами. Про це свідчасть дані Центру громадського здоров'я МОЗ, пише УНН.

Деталі

За даними ЦГЗ, усього в Україні зафіксовано 5 538 357 випадків COVID. З них за звітний тиждень було зафіксовано 8898 випадків.

При цьому за звітний тиждень в Україні на COVID захворіли 2426 вакцинованих осіб, що на 17,8% менше, ніж тижнем раніше.

Найбільше випадків за тиждень зафіксовано у Дніпропетровській (1347), Полтавській (825) областях, місті Київ (548), Черкаській (509), Житомирській (486) областях.

Госпіталізацій через COVID за тиждень по Україні стало менше на 8,7% - усього їх було 2735.

Одужалих від COVID-19 за тиждень - 14 204, що на 7,9% менше, ніж тижнем раніше. Загалом одужало 5 400 331 особа.

Кількість летальних випадків за тиждень знизилася на 21,9% - померли 82 особи. Загалом від COVID, за даними ЦГЗ, в Україні з початку пандемії померло 112 207 людей.

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