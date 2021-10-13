Захоплення українських кораблів: Кулеба каже, Росія намагалася ввести суд в оману, Україна зірвала цей план

Так, міністр нагадав, що цього тижня в арбітражному суді в Гаазі почались слухання у справі України проти Російської Федерації щодо порушення нею імунітету українських військово-морських кораблів та членів їхніх екіпажів.

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“У понеділок російська сторона представляла свої аргументи та намагалась ввести суд та громадськість, яка стежить за процесом, в оману. Це була спроба поставити все з ніг на голову у класичному російському стилі”, — повідомив Кулеба.

“Проте вже вчора слово взяла українська делегація, і ми зірвали цей план Росії. Україна навела аргументи, які не дадуть Росії уникнути відповідальності. Наша позиція ґрунтується на міжнародному праві. Ми розклали по поличках російські маніпуляції та непослідовність, аргументовано довели свою позицію”, — зазначив міністр.

Деталі

Зі слів дипломата, Україна працює над тим, щоб зухвале і протиправне захоплення Росією кораблів ВМС України у листопаді 2018 року отримало чітку оцінку міжнародного правосуддя.

Російська Федерація має відповісти за всі злочини проти України та порушення міжнародного права, скільки б часу це не зайняло, наголосив він.

Контекст

11 жовтня арбітражний суд приступив до слухань в межах справи України проти Росії із затримання трьох українських військово-морських суден і двадцяти чотирьох членів їх екіпажів. Виступала російська сторона. Представник РФ заявив, що, на його думку, справа не перебуває в юрисдикції суду.



12 жовтня виступала директор департаменту міжнародного права МЗС України Оксана Золотарьова, яка представляє Україну.

Захоплення суден і початок спору

25 листопада 2018 року Російською Федерацією в Чорному морі було захоплено 3 українських військово-морських судна “Бердянськ”, “Нікополь” і “Яни Капу” і 24 членів їх екіпажів.

1 квітня 2019 року Україна повідомила Росію, що вона починає обов’язковий арбітраж відповідно до додатка VII Конвенції ООН з морського права. Одночасно Україна звернулася до Міжнародного трибуналу з морського права (ITLOS) з проханням негайного призначення тимчасових заходів по Україні з метою звільнення її військово-морських кораблів і 24 військовослужбовців, з огляду на невідкладність ситуації.

Міжнародний трибунал з морського права в Гамбурзі розглядав лише питання застосування тимчасових заходів, враховуючи терміновість ситуації і необхідність негайного звільнення наших моряків і військово-морських суден.

25 травня 2019 року Міжнародний трибунал з морського права видав наказ, згідно з яким РФ повинна була негайно звільнити українські кораблі, а також негайно звільнити затриманих моряків і дозволити їм повернутися в Україну.

попри обов’язковий характер наказу Міжнародного трибуналу з морського права, Росія ігнорувала його протягом майже 6 місяців, а судна повернула в порушення вимог цього наказу як речові докази у кримінальному процесі.

Перші процесуальні слухання арбітражного трибуналу у справі про порушення РФ імунітету трьох українських військово-морських суден і двадцяти чотирьох членів їх екіпажів відбулися 21-22 листопада 2019 року в Гаазі в приміщенні Постійної третейського палати.

Протягом зазначених слухань були обговорені тимчасові межі розгляду справи, питання транспарентності, тобто публічного доступу до матеріалів справи, затверджені процесуальні документи, зокрема Регламент арбітражного трибуналу.

У травні 2020 року Україна подала на розгляд суду меморандум у цій справі.



