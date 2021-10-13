Захват украинских кораблей: Кулеба говорит, Россия пыталась ввести суд в заблуждение, Украина сорвала этот план

Так, министр напомнил, что на этой неделе в арбитражном суде в Гааге начались слушания по делу Украины против Российской Федерации о нарушении ею иммунитета украинских военно-морских кораблей и членов их экипажей.

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"В понедельник российская сторона представляла свои аргументы и пыталась ввести суд и общественность, которая следит за процессом, в заблуждение. Это была попытка поставить все с ног на голову в классическом российском стиле", - сообщил Кулеба.

"Однако уже вчера слово взяла украинская делегация, и мы сорвали этот план России. Украина привела аргументы, которые не дадут России избежать ответственности. Наша позиция основывается на международном праве. Мы разложили по полочкам российские манипуляции и непоследовательность, аргументировано доказали свою позицию", - отметил министр.

Детали

По словам дипломата, Украина работает над тем, чтобы дерзкий и противоправный захват Россией кораблей ВМС Украины в ноябре 2018 года получил четкую оценку международного правосудия.

Российская Федерация должна ответить за все преступления против Украины и нарушения международного права, сколько бы времени это не заняло, подчеркнул он.

Контекст

11 октября арбитражный суд приступил к слушаниям в рамках дела Украины против России относительно задержания трех украинских военно-морских судов и двадцати четырех членов их экипажей. Выступала российская сторона. Представитель РФ заявил, что, по его мнению, дело не находится в юрисдикции суда.



12 октября выступала директор департамента международного права МИД Украины Оксана Золотарева, представляющая Украину.

Захват судов и начало спора

25 ноября 2018 года Российской Федерацией в Черном море было захвачено 3 украинских военно-морских судна "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" и 24 членов их экипажей.

1 апреля 2019 года Украина уведомила Россию, что она начинает обязательный арбитраж в соответствии с приложением VII Конвенции ООН по морскому праву. В то же время Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву (ITLOS) с просьбой немедленного назначения временных мер по Украине с целью освобождения ее военно-морских кораблей и 24 военнослужащих, учитывая неотложность ситуации.

Международный трибунал по морскому праву в Гамбурге рассматривал лишь вопрос применения временных мер, учитывая срочность ситуации и необходимость немедленного освобождения наших моряков и военно-морских судов.

25 мая 2019 года Международный трибунал по морскому праву издал приказ, согласно которому РФ должна была немедленно освободить украинские корабли, а также немедленно освободить задержанных моряков и позволить им вернуться в Украину.

Несмотря на обязательный характер приказа Международного трибунала по морскому праву, Россия игнорировала его в течение почти 6 месяцев, а суда вернула в нарушение требований настоящего приказа в качестве вещественных доказательств в уголовном процессе.

Первые процессуальные слушания арбитражного трибунала по делу о нарушении РФ иммунитета трех украинских военно-морских судов и двадцати четырех членов их экипажей состоялись 21-22 ноября 2019 году в Гааге в помещении Постоянной третейского палаты.

В течение указанных слушаний были обсуждены временные рамки рассмотрения дела, вопрос транспарентности, то есть публичного доступа к материалам дела, утвержденные процессуальные документы, в частности Регламент арбитражного трибунала.

В мае 2020 года Украина подала на рассмотрение суда меморандум по этому делу.



