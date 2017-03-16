Заходи щодо ситуації на Донбасі і Криму пройдуть у Європарламенті
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Заходи щодо ситуації у Криму і на Донбасі з особливою увагою на тему заручників пройдуть у Європарламенті у четвер. Про це повідомила перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"15-16 березня у Страсбурзі в Європейському парламенті проходить парламентський комітет асоціації, особливо важливий, бо це перше наше засідання вже з новим головою, обраним замість Андрія Пленковича. У насиченому порядку денному - і ситуація на Донбасі, і санкції проти РФ, і реформи в Україні, і безвізовий режим, і порушення прав людини в Криму", - повідомила вона.
Також І.Геращенко додала, що сьогодні в Європарламенті "пройдуть заходи по ситуації в Криму і на Донбасі, особлива увага - заручники".
З її слів, вона також мала поїхати до Страсбурга, утім не змогла "заради роботи мінської гуманітарної групи 15 березня".
"Ми вчора все засідання присвятили темі звільнення, допуску до заручників і іншим суміжним темам. Хочу вірити, що ми не дарма важко працювали вчора і таки рухаємося в правильному напрямку. І бажаю нашій делегації в Страсбургу гарно попрацювати сьогодні, а від Європарламенту чекаємо резолюції по порушенню прав людини, в тому числі по заручниках", - зауважила І.Геращенко.
Нагадаємо, Європарламент має ухвалити резолюцію, яка закликає Росію звільнити 31 українця.