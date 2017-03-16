Мероприятия по ситуации на Донбассе и Крыму пройдут в Европарламенте

"15-16 марта в Страсбурге в Европейском парламенте проходит парламентский комитет ассоциации, особенно важный, потому что это первое наше заседание уже с новым главой, избранным вместо Андрея Пленковича. В насыщенной повестке дня - и ситуация на Донбассе, и санкции против РФ, и реформы в Украине, и безвизовый режим, и нарушения прав человека в Крыму ", - сообщила она.

Также И.Геращенко добавила, что сегодня в Европарламенте "пройдут мероприятия по ситуации в Крыму и на Донбассе, особое внимание - заложники".

По ее словам, она также должна была поехать в Страсбург, впрочем, не смогла "ради работы минской гуманитарной группы 15 марта".

"Мы вчера все заседания посвятили теме освобождения, допуска к заложникам и другим смежным темам. Хочу верить, что мы не зря тяжело работали вчера и таки движемся в правильном направлении. И желаю нашей делегации в Страсбурге хорошо поработать сегодня, а от Европарламента ждем резолюции по нарушениям прав человека, в том числе по заложникам ", - отметила И. Геращенко.

Напомним, Европарламент должен принять резолюцию , призывающую Россию освободить 31 украинца.