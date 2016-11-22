Захисту О.Єфремова відмовили у відводі слідчого судді

За словами адвоката, вчора пізно ввечері слідчий суддя не задовольнив клопотання захисту щодо відводу судді Володимира Карабаня.

Таким чином, додав захисник, суд сьогодні об 11 годині продовжить розгляд справи за клопотанням прокуратури про продовження запобіжного заходу для О.Єфремова.

Нагадаємо, 24 листопада закінчується термін дії ухвали Печерського районного суду Києва про тримання під вартою екс-нардепа О.Єфремова. Тому прокуратура звернулася до суду з клопотанням про продовження арешту щодо нього ще на два місяці.

27 вересня Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді арешту на 2 місяці, до 24 листопада, без можливості внесення застави для колишнього народного депутата від ПР Олександра Єфремова.

30 липня 2016 року слідчими Генеральної прокуратури України спільно з СБУ О.Єфремова було затримано в аеропорту “Бориспіль”.

Його підозрюють у вчиненні низки кримінальних правопорушень, а саме: у заволодінні майном “Луганськвугілля” шляхом зловживання службовим становищем, за ч. 5 ст. 191 КК України; у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території України в порушення Конституції, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків, за ч. 3 ст. 110 КК України; у вчиненні організаційного та іншого сприяння створенню та діяльності терористичної організації “ЛНР”, за ч. 1 ст. 258-3 КК України.