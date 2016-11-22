Защите А.Ефремова отказали в отводе следователя судьи
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Печерский районный суд Киева не удовлетворил ходатайство адвокатов об отводе следователя судьи, рассматривающего заявление прокуратуры о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей для бывшего народного депутата от Партии регионов Александра Ефремова. Об этом сообщил УНН его адвокат Александр Мельников.
По словам адвоката, вчера поздно вечером следственный судья не удовлетворил ходатайство защиты об отводе судьи Владимира Карабаня.
Таким образом, добавил защитник, суд сегодня в 11:00 продолжит рассмотрение дела по ходатайству прокуратуры о продлении меры пресечения для А.Ефремова.
Напомним, 24 ноября истекает срок действия постановления Печерского районного суда Киева о содержании под стражей экс-нардепа А.Ефремова. Поэтому прокуратура обратилась в суд с ходатайством о продлении ареста к нему еще на два месяца.
27 сентября Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения в виде ареста на 2 месяца, до 24 ноября, без возможности внесения залога для бывшего народного депутата от ПР Александра Ефремова.
30 июля 2016 года следователями Генеральной прокуратуры Украины совместно с СБУ А.Ефремов был задержан в аэропорту "Борисполь".
Его подозревают в совершении ряда уголовных преступлений, а именно: в завладении имуществом "Луганскуголь" путем злоупотребления служебным положением, по ч. 5 ст. 191 УК Украины; в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории Украины в нарушение Конституции, что привело к гибели людей и других тяжких последствий, по ч. 3 ст. 110 УК Украины; в совершении организационного и иного содействия созданию и деятельности террористической организации "ЛНР", по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины.