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Защите А.Ефремова отказали в отводе следователя судьи

Киев • УНН

 • 8596 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Печерский районный суд Киева не удовлетворил ходатайство адвокатов об отводе следователя судьи, рассматривающего заявление прокуратуры о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей для бывшего народного депутата от Партии регионов Александра Ефремова. Об этом сообщил УНН его адвокат Александр Мельников.

Защите А.Ефремова отказали в отводе следователя судьи

По словам адвоката, вчера поздно вечером следственный судья не удовлетворил ходатайство защиты об отводе судьи Владимира Карабаня.

Таким образом, добавил защитник, суд сегодня в 11:00 продолжит рассмотрение дела по ходатайству прокуратуры о продлении меры пресечения для А.Ефремова.

Напомним, 24 ноября истекает срок действия постановления Печерского районного суда Киева о содержании под стражей экс-нардепа А.Ефремова. Поэтому прокуратура обратилась в суд с ходатайством о продлении ареста к нему еще на два месяца.

27 сентября Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения в виде ареста на 2 месяца, до 24 ноября, без возможности внесения залога для бывшего народного депутата от ПР Александра Ефремова.

30 июля 2016 года следователями Генеральной прокуратуры Украины совместно с СБУ А.Ефремов был задержан в аэропорту "Борисполь".

Его подозревают в совершении ряда уголовных преступлений, а именно: в завладении имуществом "Луганскуголь" путем злоупотребления служебным положением, по ч. 5 ст. 191 УК Украины; в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории Украины в нарушение Конституции, что привело к гибели людей и других тяжких последствий, по ч. 3 ст. 110 УК Украины; в совершении организационного и иного содействия созданию и деятельности террористической организации "ЛНР", по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины.

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