Захист вимагає випустити екс-беркутівців з клітки на час судових засідань
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Захисники п’ятьох екс-бійців спецпідрозділу "Беркут" - Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури й Олега Янішевського, обвинувачених у масовому вбивстві активістів Майдану 20 лютого 2014 року, звернулися до суду з клопотанням про дозвіл їх підзахисним на час судових засідань перебувати у залі засідань, а не у скляному боксі, передає кореспондент УНН.
"Є така думка, висловлена захисником, що це принижує обвинувачених (перебування у скляному боксі - ред.), проведення засідання таким шляхом", - сказав головуючий суддя.
За його словами, сторона захисту подала клопотання про те, щоб на час проведення судових засідань обвинувачені перебували, як і інші сторони кримінального провадження, в залі засідань, а не в скляному боксі чи клітці.
Адвокати зазначили, що триманням обвинувачених у скляному боксі порушуються їх права, гарантовані ст.3 Європейської Конвенції з прав людини.
Сторона захисту вважає, що таке поводження з обвинуваченими принижує їх гідність.
Нагадаємо, колишні бійці спецпідрозділу “Беркут”, яких звинувачують у вбивствах на Майдані, не визнають власної вини за жодним із пунктів.
Усього, як повідомляв прокурор Генеральної прокуратури України Яніс Сімонов, вдалось ідентифікувати 25 правоохоронців, які стріляли на Інститутській.
У лютому цього року суд об’єднав кримінальні провадження щодо колишніх працівників спецпідрозділу “Беркут” Олександра Маринченка, Сергія Тамтури, Олега Янишевського, обвинувачуваних у розстрілі 48 активістів Євромайдану, з провадженням щодо Зінченка і Аброськіна, яких обвинувачували в убивстві 39 майданівців 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській.
Як повідомляв УНН, у Києві на Інститутській слідчі відтворили події 20 лютого 2014 року.