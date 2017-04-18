Защита требует выпустить экс-беркутовцев из клетки на время судебных заседаний

"Есть такое мнение, высказанное защитником, что это унижает обвиняемых (пребывание в стеклянном боксе - ред.), проведение заседания таким путем", - сказал председательствующий судья.

По его словам, сторона защиты подала ходатайство о том, чтобы на время проведения судебных заседаний обвиняемые находились, как и другие стороны уголовного производства, в зале заседаний, а не в стеклянном боксе или клетке.

Адвокаты отметили, что содержанием обвиняемых в стеклянном боксе нарушаются их права, гарантированные ст.3 Европейской Конвенции по правам человека.

Сторона защиты считает, что такое обращение с обвиняемыми унижает их достоинство.

Напомним, бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", которых обвиняют в убийствах на Майдане, не признают своей вины ни по одному из пунктов.

Всего, как сообщал прокурор Генеральной прокуратуры Украины Янис Симонов, удалось идентифицировать 25 правоохранителей, которые стреляли на Институтской.

В феврале этого года суд объединил уголовные производства в отношении бывших сотрудников спецподразделения "Беркут" Александра Маринченко, Сергея Тамтуры, Олега Янишевского, обвиняемых в расстреле 48 активистов Евромайдана, с производством по Зинченко и Аброськину, которых обвиняли в убийстве 39 майдановцев 20 февраля 2014 на улице Институтской.

Как сообщал УНН, в Киеве на Институтской следователи воспроизвели события 20 февраля 2014 года.